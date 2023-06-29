Уряд вніс зміни до Митного тарифу України

З метою уніфікації податків за схемою Світової організації торгівлі (СОТ), Кабінет Міністрів схвалив зміну мит на низку товарів.
Рішення було прийнято на засіданні 6 жовтня.
У переліку товарів, по яких буде змінюватися мито - риба, м'ясні продукти, насіння, бітум, електронні термометри, різного роду плівки, плити і листи (з полімерів, пластмаси та ін.), автомобільні комплектувальні та ін.
Перегляд ставок пов'язаний з уніфікацією податків за схемою Світової організації торгівлі (СОТ).
За підсумками перегляду ставок, мита виростуть на більш ніж пів сотні товарних найменувань. Наприклад, на фарби і лаки - більш ніж удвічі (з 3% до 6,5%), на клеї - з 5% до 6,5%, точно так же на труби і шланги - з 5% до 6%. Плити і листи з пластмаси, які зараз заїжджають в Україну за ставкою 2%, стануть обкладати митом в 5%.
Запчастини до кондиціонерів хочуть обкладати митом в 5%, тоді як зараз - 0%. На трансформатори мито виросте з 0% до 10%.
Як зазначено в пояснювальній записці, таким чином хочуть підтримати вітчизняних виробників. Це принесе в бюджет додатково близько 250 мільйонів гривень на рік.
Є і товари, на які мита знизять. Так, на нафтовий бітум - з 10% до 2%, а сирне фондю - з 10% до 5%.
У переліку товарів, по яких буде змінюватися мито - риба, м'ясні продукти, насіння, бітум, електронні термометри, різного роду плівки, плити і листи (з полімерів, пластмаси та ін.), автомобільні комплектувальні та ін.
Перегляд ставок пов'язаний з уніфікацією податків за схемою Світової організації торгівлі (СОТ).
За підсумками перегляду ставок, мита виростуть на більш ніж пів сотні товарних найменувань. Наприклад, на фарби і лаки - більш ніж удвічі (з 3% до 6,5%), на клеї - з 5% до 6,5%, точно так же на труби і шланги - з 5% до 6%. Плити і листи з пластмаси, які зараз заїжджають в Україну за ставкою 2%, стануть обкладати митом в 5%.
Запчастини до кондиціонерів хочуть обкладати митом в 5%, тоді як зараз - 0%. На трансформатори мито виросте з 0% до 10%.
Як зазначено в пояснювальній записці, таким чином хочуть підтримати вітчизняних виробників. Це принесе в бюджет додатково близько 250 мільйонів гривень на рік.
Є і товари, на які мита знизять. Так, на нафтовий бітум - з 10% до 2%, а сирне фондю - з 10% до 5%.
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