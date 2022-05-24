Уряд затвердив новий порядок розрахунку мінімальної зарплати

19:06 18 серпня Киев, Украина

Кабмін прийняв рішення внести зміни в Кодекс законів про працю. Внесені правки повинні змінити порядок обчислення мінімальної зарплати.

Про це стало відомо на урядовому засіданні, яке транслювалося на YouTube

Кабінет Міністрів прийняв новий розрахунок мінімальної зарплати, про який йдеться в законопроєкті про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оплати праці на важких і небезпечних роботах.



Відповідно до законопроєкту, мінімальна зарплата стане більше, тому що тепер у її склад не будуть входити окремі доплати, премії та інші додаткові виплати. Крім цього, в новому розрахунку прописані умови, які потрібно враховувати при складанні розміру "мінімалки".



Так, законопроєкт передбачає зміни в законі "Про оплату праці". У новому розрахунку, схваленому Кабміном, в розмір "мінімалки" не включатимуться такі складові:

доплата за суміщення професій або посад;

доплата за тимчасове виконання обов'язків відсутнього працівника;

доплата за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праці;

доплата за працю з особливими природними географічними і геологічними умовами;

доплата за роботу в умовах підвищеного ризику для здоров'я;

додаткові виплати за роботу в наднормовий час;

доплати за працю в нічний час і за роботу в роз'їздах;

виплати за роботу у свята, вихідні і неробочі дні;

доплати у вигляді премії до свят та ювілейних дат;

індексація зарплати;

компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів виплати заробітної плати.

Проєкт також передбачає нові умови для визначення розміру "мінімалки". Тепер мінімальна зарплата, після набуття чинності нового закону, буде визначатися з урахуванням таких факторів:

загальний рівень середньої зарплати по всій Україні;

актуальний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

потреби працівників та їхніх сімей;

прогнози на індекс споживчих цін, що діє в період, на який визначається розмір "мінімалки";

рівень зайнятості, продуктивності і збалансованості держбюджету України;

розмір податків і обов'язкових зборів.

Автори законопроєкту вважають, що виключення з "мінімалки" вищеперелічених доплат і премій підвищить загальний розмір заробітної плати працівників. Особливо це стосуватиметься тих осіб, які працюють у важких, шкідливих і небезпечних умовах.



Крім цього, законопроєкт встановлює, що роботодавець не зможе зменшувати розмір зарплати. Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.