Уряд посилює контроль за погашенням боргів із зарплати

10:44 06 серпня Київ, Україна

В Україні продовжує зростати сума заборгованості із зарплати, в зв'язку з цим на черговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості було прийнято рішення посилити контроль за погашенням боргів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Зокрема, буде активізовано роботу через проведення щотижневих нарад на рівні уряду і введене фокусне обговорення проблематики конкретних органів управління та регіонів, і т.п.", - говориться в повідомленні.

У черговому засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати взяли участь представники ДК «Укроборонпром», Міненерго, Державного космічного агентства, Донецької, Харківської областей та м. Київ. Були присутні також представники інших органів центральної виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, професійних спілок.

«Своєчасність виплати заробітної плати належить до найважливіших питань, які знаходяться на постійному контролі президента України та уряду. Саме тому питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати є одним із пріоритетів діяльності Мінекономіки», - зазначив на засіданні перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Олексій Любченко.

Відзначено, що зберігається негативна тенденція до збільшення суми заборгованості. Зростання боргу за останній місяць сталося в 20 регіонах і на підприємствах, підпорядкованих Мінсоцполітики, Державному космічному агентству, Фонду державного майна.



Однак, підкреслюють в Мінекономіки, позитивні тенденції поступового зменшення рівня заборгованості спостерігаються в Донецькій, Харківській областях, м. Київ та підприємствах, підпорядкованих Міненерго, і готовність керівництва деяких органів управління активізувати роботу щодо зменшення заборгованості. Зокрема, представниця Космічного агентства України озвучила наміри до кінця року повністю виплатити всі борги із зарплати на підприємствах, підпорядкованих агентству.