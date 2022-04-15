Уряд України вніс нові корективи в призначення субсидій

14:23 16 липня Київ, Україна

На черговому засіданні Верховної Ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для 1,7 мільйона українців на тлі нових правил призначення субсидій буде перепризначене автоматично.



Подробиці



"Субсидія вже перепризначена для 2 млн осіб, з них 1,7 млн громадян не подавали заяв і отримали автоматичне перепризначення", - цитує Шмигаля пресслужба уряду.



Прем'єр-міністр нагадав, що згідно з новими критеріями призначення субсидій, люди зі значними тіньовими доходами і статками не повинні отримувати субсидії, адже насправді не належать до вразливих верств населення.



Раніше субсидії отримували близько 3 млн українців. Таким чином, не виключено, що після проведення верифікації їхня кількість зменшилася.



"Абсолютній більшості наших громадян, в тому числі українським пенсіонерам, субсидії будуть перепризначені автоматично. Тобто, не потрібно подавати ніяких додаткових заяв. Всі перевірки і виплати йдуть абсолютно за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки - її отримають і зараз, і в опалювальний сезон", - підкреслив глава уряду.



Прем'єр-міністр зазначив, що Міністерство соціальної політики вже направило в регіони 1,1 млрд грн для виплат субсидій.



Доповнення



Нові правила нарахування житлових субсидій почали діяти в Україні з 1 травня.



Відтепер такої допомоги будуть позбавлені люди в разі вартісної покупки на 50 тис. грн, буде братися до уваги, зокрема, покупка громадянами інвалюти, металів, наявність депозитів. Також місцеві комісії не зможуть призначати житлові субсидії в окремих випадках.



Кабінет Міністрів 19 травня ухвалив рішення призначити субсидію на наступний сезон для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15% домогосподарств необхідно оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).



Додамо, тільки трьом категоріям одержувачів субсидії не перепризначать автоматично.