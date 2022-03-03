Уряд України внесе зміни до Податкового кодексу

Перед керівництвом України стоїть безліч завдань, для вирішення яких вкрай необхідне значне збільшення бюджету країни. Головним джерелом фінансових коштів залишаються податки. Тому Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт з поправками до Податкового кодексу.

Згідно з проєктом закону про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень №5600, передбачається індексація ставки акцизного податку на алкоголь, екологічного податку та орендної плати за користування радіочастотним ресурсом з урахуванням інфляції в 2020 році.

У проєкті закону наголошується надання права податковим органам на стягнення податкового боргу без звернення до суду. Передбачається обмеження на право виїзду керівника компанії за кордон до повного погашення податкового боргу. Державна податкова буде отримувати запит на інформацію від платника податків не тільки за фактом правопорушення, а й з інших питань, пов'язаних з оподаткуванням та можливими порушеннями.

Уряд пропонує обкласти податком на доходи фізосіб (18%) доходів, отриманих від продажу протягом року третього і наступних об'єктів нерухомості.