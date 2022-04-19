Уряд України анонсував створення програми економічного відновлення

17:01 20 липня Київ, Україна

Ґрунтуючись на досвіді ефективних державних програм України попередніх років, уряд розробить нову програму економічного відновлення країни.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Свириденко під час виступу на форумі "Україна 30. Трудові ресурси".

"Ми вважаємо, що насправді кризовий час позаду. Розумію, що все ж недофінансування, недоінвестування економіки в минулому році має відстрочений ефект, і ми можемо отримати падіння в 2022, 2023 роках. Саме тому ми зараз зосереджені на тому, щоб написати і впровадити програму економічного відновлення, вже ґрунтуючись на досвіді, який мали з ефективними державними програмами в попередні роки", - зазначила Свириденко.

Заступниця керівника ОП розповіла, зокрема, що найбільш ефективними державними програмами, які були введені в Україні в зв'язку з безробіттям і падінням економіки через пандемію, виявилися програми по частковому безробіттю, виплати 8 тисяч гривень ФОПам і найманим працівникам, пільгових кредитів "5 -7-9" і "Велике будівництво".



У той самий час вона поінформувала, що триватиме і розвиватиметься програма зрошення, іригації, яка повинна працювати на всій території України. За її словами, програма може дати не менше зростання ВВП на 1,2% і залучити велику кількість трудових ресурсів.



Крім того, Свириденко підкреслила, що буде розвиватися і "Велике будівництво" об'єктів інфраструктури, в тому числі доріг, медичних амбулаторій, шкіл, дитячих садків, спортивних об'єктів тощо.