Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік

Уряд на засіданні 15 вересня ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, проєкт бюджету на 2024 рік передбачає власні доходи загального фонду бюджету 1 трлн 560 млрд грн та витрати загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.
Як пояснив глава уряду, ключовий акцент проєкту держбюджету-2024 – це оборона та безпека України. На неї спрямують понад половину всіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж у 2023 році.
Витрати бюджету на соціальну сферу становитимуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.
На сектор освіти уряд виділяє 179 млрд грн, що на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину – 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує витрати 2023 року.
Витрати за програмою підтримки ветеранів уряд збільшує вдвічі – з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у 2024 році.
Шмигаль додав, що підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів – роботу, підтримку українських стартапів. Також запускає нові програми для індустріальних парків, реалізації інвестиційних проєктів, підтримки українського виробника, зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, проєкт бюджету на 2024 рік передбачає власні доходи загального фонду бюджету 1 трлн 560 млрд грн та витрати загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.
Як пояснив глава уряду, ключовий акцент проєкту держбюджету-2024 – це оборона та безпека України. На неї спрямують понад половину всіх ресурсів бюджету – 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж у 2023 році.
Витрати бюджету на соціальну сферу становитимуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.
На сектор освіти уряд виділяє 179 млрд грн, що на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину – 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує витрати 2023 року.
Витрати за програмою підтримки ветеранів уряд збільшує вдвічі – з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у 2024 році.
Шмигаль додав, що підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів – роботу, підтримку українських стартапів. Також запускає нові програми для індустріальних парків, реалізації інвестиційних проєктів, підтримки українського виробника, зазначив прем'єр.
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