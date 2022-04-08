Уряд підтримує роботу ФДМУ з приватизації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про стратегію уряду. План передбачає курс на скорочення участі держави в економіці. Також держава готова активно сприяти приватизації держпідприємств.

"Уряд підтримує приватизацію державних підприємств і продовжує тримати курс на скорочення участі держави в економіці. Це одна з тридцяти ініціатив векторів розвитку, які ми представили разом з аудитом. Реформа приватизації - це максимальна передача управління державними підприємствами, щоб вони працювали в ринковій економіці без впливу держави", - зазначив Денис Шмигаль.

Під час зустрічі голова ФДМУ Дмитро Сенниченко розповів про наступні кроки в процесі приватизації та проміжні фінансові результати. Також нещодавно віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що сподівається на швидку передачу Фонду держмайна низки підприємств "Укроборонпрому".