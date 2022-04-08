Уряд підтримує роботу ФДМУ з приватизації

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про стратегію уряду. План передбачає курс на скорочення участі держави в економіці. Також держава готова активно сприяти приватизації держпідприємств.
Під час зустрічі голова ФДМУ Дмитро Сенниченко розповів про наступні кроки в процесі приватизації та проміжні фінансові результати. Також нещодавно віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що сподівається на швидку передачу Фонду держмайна низки підприємств "Укроборонпрому".
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