Уряд планує до 2030 року скоротити викиди парникових газів

20:37 30 липня Київ, Україна

Уряд з техніко-юридичними правками схвалив цілі кліматичної політики України до 2030 року.

Рішення було прийнято на засіданні Кабміну в п'ятницю, 30 липня, повідомили на сайті уряду.



У Оновлений національний затверджений внесок України в Паризьку Угоду (УВ2) закладена мета - до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% у порівнянні з 1990 роком.



Серед основних заходів досягнення такого показника в наступні 10 років:

модернізація енергетичних і промислових підприємств;

розвиток відновлюваних джерел енергії;

заходи енергоефективності у всіх секторах економіки від виробництва, транспортування до споживання;

термомодернізація будівель;

збільшення частки органічного сільського господарства та ресурсозберігаючих практик сільського господарства;

електрифікація та оновлення транспорту;

введення ієрархії управління відходами;

збільшення лісистості і реформа управління лісовим фондом.

Стратегічні цілі по декарбонізації і послідовний підхід до їхнього досягнення є логічним продовженням євроінтеграційного курсу України.



Реалізація документа позитивно позначиться на стані природних ресурсів, зокрема дозволить зменшити забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів і земель.

"Зміна клімату стала однією з найбільш гострих світових проблем. Тільки за останні кілька років в Україні та світі в рази збільшилася кількість аномальних погодних явищ, які призводять до загибелі людей та значних економічних втрат. У такій ситуації сценарій нічого не робити є найнебезпечнішим. Бездіяльність сьогодні може мати катастрофічні наслідки вже завтра. В тому числі у вигляді скажених економічних збитків, які в сотні разів перевищуватимуть обсяг коштів, потрібних для поступового скорочення викидів. Таким чином, Україна не залишиться осторонь від трансформацій. І визначення реальних цілей кліматичної політики і їхнє досягнення - єдиний правильний вихід", - прокоментував міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський.

За оцінками вчених, в наступні 10 років всі країни світу повинні закласти основи для трансформації різних секторів економіки, щоб зменшити викиди в атмосферу.