Уряд планує до 2030 року скоротити викиди парникових газів

Уряд з техніко-юридичними правками схвалив цілі кліматичної політики України до 2030 року.
Рішення було прийнято на засіданні Кабміну в п'ятницю, 30 липня, повідомили на сайті уряду.
У Оновлений національний затверджений внесок України в Паризьку Угоду (УВ2) закладена мета - до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% у порівнянні з 1990 роком.
Серед основних заходів досягнення такого показника в наступні 10 років:
У Оновлений національний затверджений внесок України в Паризьку Угоду (УВ2) закладена мета - до 2030 року скоротити викиди парникових газів до рівня 35% у порівнянні з 1990 роком.
Серед основних заходів досягнення такого показника в наступні 10 років:
- модернізація енергетичних і промислових підприємств;
- розвиток відновлюваних джерел енергії;
- заходи енергоефективності у всіх секторах економіки від виробництва, транспортування до споживання;
- термомодернізація будівель;
- збільшення частки органічного сільського господарства та ресурсозберігаючих практик сільського господарства;
- електрифікація та оновлення транспорту;
- введення ієрархії управління відходами;
- збільшення лісистості і реформа управління лісовим фондом.
Стратегічні цілі по декарбонізації і послідовний підхід до їхнього досягнення є логічним продовженням євроінтеграційного курсу України.
Реалізація документа позитивно позначиться на стані природних ресурсів, зокрема дозволить зменшити забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів і земель.
Реалізація документа позитивно позначиться на стані природних ресурсів, зокрема дозволить зменшити забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів і земель.
За оцінками вчених, в наступні 10 років всі країни світу повинні закласти основи для трансформації різних секторів економіки, щоб зменшити викиди в атмосферу.
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