Уряд визначив 3 головні напрями для відродження суднобудування

У Комітеті з питань економічного розвитку обговорили стан розвитку суднобудівної галузі в Україні.
Голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зазначив, що ситуацію з суднобудуванням в Україні можна охарактеризувати як тривалу кризу і запропонував шляхи виходу, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.
У парламенті заявили, що змінювати ситуацію потрібно відразу по декількох напрямках.
У той самий час, через необхідність модернізації та оновлення даного інструменту, відбувається перехід до секторального стимулювання. Як приклад такого підходу він навів нещодавно прийнятий закон про стимулювання електротранспорту.
Ще одним шляхом стимулювання локального виробництва голова Комітету вважає розвиток індустріальних парків. Зокрема, керівництво ДК «Укроборонпром» підтримало ініціативу створення парку для Миколаївського суднобудівного заводу.
Ще у Верховній Раді обговорили складності, які виникли в зв'язку з прийняттям закону «Про внутрішній водний транспорт».
Ще одним шляхом стимулювання локального виробництва голова Комітету вважає розвиток індустріальних парків. Зокрема, керівництво ДК «Укроборонпром» підтримало ініціативу створення парку для Миколаївського суднобудівного заводу.
Ще у Верховній Раді обговорили складності, які виникли в зв'язку з прийняттям закону «Про внутрішній водний транспорт».
Депутат бачить виходом з ситуації, що склалася, вирівнювання можливостей.
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