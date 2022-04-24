Уряд визначив 3 головні напрями для відродження суднобудування

17:47 23 липня Київ, Україна

У Комітеті з питань економічного розвитку обговорили стан розвитку суднобудівної галузі в Україні.

Голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зазначив, що ситуацію з суднобудуванням в Україні можна охарактеризувати як тривалу кризу і запропонував шляхи виходу, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

«Якщо з часів незалежності в світі тоннаж суден зріс утричі, то в Україні він зменшився в 16 разів. Навіть якщо суднобудування в країні демонструє тенденцію до поступового відновлення - наявні обсяги значно нижче, ніж в «кращі роки», - сказав Наталуха.

У парламенті заявили, що змінювати ситуацію потрібно відразу по декількох напрямках.

«У нас є досвід вільних економічних зон. Ми використовували його для вироблення окремих наших законопроєктів. Наприклад, існування таких зон позитивно вплинуло на автомобільний сектор на Закарпатті. Також позитивним є досвід суднобудування на території Миколаївської області», - сказав голова профільного комітету Дмитро Наталуха.

У той самий час, через необхідність модернізації та оновлення даного інструменту, відбувається перехід до секторального стимулювання. Як приклад такого підходу він навів нещодавно прийнятий закон про стимулювання електротранспорту.



Ще одним шляхом стимулювання локального виробництва голова Комітету вважає розвиток індустріальних парків. Зокрема, керівництво ДК «Укроборонпром» підтримало ініціативу створення парку для Миколаївського суднобудівного заводу.



Ще у Верховній Раді обговорили складності, які виникли в зв'язку з прийняттям закону «Про внутрішній водний транспорт».

«З одного боку, він може збільшити вантажообіг українськими ріками, за різними оцінками принесе 13-16 мільярдів гривень на рік. З іншого боку, ми знаємо, що ринок завмер в очікуванні, тому неконкурентним може стати будівництво у нас суден і їхня експлуатація під українським прапором (так судна під іншим прапором не платитимуть акциз з дизпалива, прибутковий податок і т.д.)», - сказав Дмитро Наталуха.

Депутат бачить виходом з ситуації, що склалася, вирівнювання можливостей.