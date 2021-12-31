Уряд схвалив Стратегію реформування системи управління держфінансами до 2025 року

Кабмин принял распоряжение «Об одобрении Стратегии реформирования системы управления госфинансами на 2022-2025 годы».
Обновленную Стратегию Минфин разработал в сотрудничестве с заинтересованными органами власти, экспертным сообществом и международными партнерами.
Стратегия предполагает дальнейшее усовершенствование системы управления госфинансами.
Задания и мероприятия Стратегии направлены на:
- улучшение функционирования налоговой и таможенной системы;
- повышение достоверности макроэкономических и бюджетных прогнозов;
- преждевременное выявление фискальных рисков и принятие мер по избежанию и/или минимизации их влияния на госбюджет;
- обеспечение устойчивости и повышение эффективности управления госдолгом, гарантированным государством долгом и местным долгом;
- повышение прогнозируемости и доступности средств для выполнения госфункций;
- обеспечение предсказуемости и сбалансированности бюджетно-налоговой политики на среднесрочную перспективу и усиление стратегического подхода к бюджетному планированию;
- повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств;
- обеспечение финансовой состоятельности территориальных общин;
- эффективное функционирование системы публичных закупок;
- обеспечение планирования государственных инвестиций на основе стратегических и среднесрочной бюджетной перспективы;
- усиление управленческой подотчетности на всех уровнях государственного сектора, повышение эффективности внутреннего контроля и аудита в государственных органах;
- усиление роли и повышения эффективности внешнего финансового контроля в соответствии со стандартами INTOSAI;
- повышение прозрачности и доступности информации о бюджете;
- построение современной и эффективной системы управления ИТ для обеспечения поддержки и цифрового развития эффективной и прозрачной системы управления государственными финансами;
- Усиление кадрового потенциала для эффективного формирования и реализации государственной политики в сфере государственных финансов.
Обновленную Стратегию Минфин разработал в сотрудничестве с заинтересованными органами власти, экспертным сообществом и международными партнерами.
Стратегия предполагает дальнейшее усовершенствование системы управления госфинансами.
Задания и мероприятия Стратегии направлены на:
- улучшение функционирования налоговой и таможенной системы;
- повышение достоверности макроэкономических и бюджетных прогнозов;
- преждевременное выявление фискальных рисков и принятие мер по избежанию и/или минимизации их влияния на госбюджет;
- обеспечение устойчивости и повышение эффективности управления госдолгом, гарантированным государством долгом и местным долгом;
- повышение прогнозируемости и доступности средств для выполнения госфункций;
- обеспечение предсказуемости и сбалансированности бюджетно-налоговой политики на среднесрочную перспективу и усиление стратегического подхода к бюджетному планированию;
- повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств;
- обеспечение финансовой состоятельности территориальных общин;
- эффективное функционирование системы публичных закупок;
- обеспечение планирования государственных инвестиций на основе стратегических и среднесрочной бюджетной перспективы;
- усиление управленческой подотчетности на всех уровнях государственного сектора, повышение эффективности внутреннего контроля и аудита в государственных органах;
- усиление роли и повышения эффективности внешнего финансового контроля в соответствии со стандартами INTOSAI;
- повышение прозрачности и доступности информации о бюджете;
- построение современной и эффективной системы управления ИТ для обеспечения поддержки и цифрового развития эффективной и прозрачной системы управления государственными финансами;
- Усиление кадрового потенциала для эффективного формирования и реализации государственной политики в сфере государственных финансов.
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