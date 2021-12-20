Уряд змінив порядок надання житлових субсидій

14:19 26 листопад Київ, Україна

В Україні змінили правила надання житлових субсидій для того, щоб надати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг найбільш незахищеним категоріям громадян. Про це повідомив начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомоги.



Так, з 18 листопада 2021 року право на отримання субсидії мають:



→ особи, які у власності мають саморобний транспортний засіб або мотоцикл вартістю менше чотирьох мінімальних заробітних плат (у 2021 році — 24 тис. грн), яким не менше 5 років;



→ особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку і при цьому не мають доходів;



→ особи, які придбали житло на кошти, виділені з державного або місцевого бюджету.



Крім того, при визначенні права осіб на отримання житлової субсидії не враховуватимуться:

→ житлові приміщення, розташовані у селищах міського типу, а також ті, на які оформлено заповіт;

→ мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, самостійно зібрані транспортні засоби.