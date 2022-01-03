Уряд хоче скоротити кількість держслужбовців

20:30 22 квітень Київ, Україна

Прем'єр-міністр України у своєму Telegram розповів про плани уряду щодо скорочення кількості державних службовців. Денис Шмигаль розповів про те, що чисельність держслужбовців може скоротитися на 10%. Плани уряду можуть здійсниться вже в III кварталі 2021 року.

За його словами, на нараді з міністром Кабінету Міністрів Олег Немчиновим, заступником голови Мінфіну Романом Єрмоличевим і главою Нацагентства з питань держслужби Наталією Алюшиною обговорили перегляд граничної чисельності держслужбовців, що передбачає скорочення надлишкових посад.

"Протягом останніх 4-х років держорганами утримуються в середньому 39 тисяч вакансій, що становить 17,7% від загальної кількості держслужбовців. Це призводить до збільшення виплат надбавок за часто суб'єктивним і неефективним принципом. Уже в другому півріччі цього року гранична чисельність держслужбовців повинна зменшитися на 10%", - говориться в повідомленні.