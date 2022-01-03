Уряд хоче скоротити кількість держслужбовців

Прем'єр-міністр України у своєму Telegram розповів про плани уряду щодо скорочення кількості державних службовців. Денис Шмигаль розповів про те, що чисельність держслужбовців може скоротитися на 10%. Плани уряду можуть здійсниться вже в III кварталі 2021 року.

За його словами, на нараді з міністром Кабінету Міністрів Олег Немчиновим, заступником голови Мінфіну Романом Єрмоличевим і главою Нацагентства з питань держслужби Наталією Алюшиною обговорили перегляд граничної чисельності держслужбовців, що передбачає скорочення надлишкових посад.