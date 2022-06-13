Уряд Німеччини готує «зерновий міст» для транспортування українського зерна

11:24 13 червня Київ, Україна

Уряд Німеччини має намір докласти зусиль для швидкої доставки українського зерна на територію ЄС залізничним транспортом та пообіцяв виділити для цього фінансові кошти

У підготовці «зернового мосту» беруть участь кілька німецьких відомств у координації із Європейською комісією, пише Handelsblatt.

«Ми робимо все можливе для того, щоб зерно з України могло бути перевезене залізницею для запобігання глобальному голоду», — розповів уповноважений уряду ФРН із залізничних перевезень Міхаель Тойрер.

Німецький уряд створить фонд для закупівлі нових контейнерів для зерна. За словами Тойрера, за сприятливого розвитку подій Україна зможе експортувати 10 із 23 мільйонів тонн, заблокованих у країні через війну з росією.



Володимир путін пропонував Заходу українське зерно в обмін на скасування санкцій, але отримав відмову. Київ не схвалив план росії та Туреччини щодо спільного розмінування морських шляхів та супроводу суден з українським зерном. Стверджувалося, що Київ боїться втратити важливий порт, який у цьому разі стане вразливим для «нападу росії».



Білоруський лідер олександр лукашенко у розмові з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем запропонував транзит зерна через балтійські порти за умови, що їх відкриють для білоруських товарів. Президент України Володимир Зеленський також висловився проти цього плану.



Європа розробляє власний план транспортування, який передбачає створення військово-морської коаліції та проведення операції з супроводу кораблів із зерном під час проходу морем повз російські військові судна. Вирішити проблему необхідно до липня, коли почнеться збирання нового врожаю.