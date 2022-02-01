Уряд буде стежити за підвищенням цін на АЗС

18:30 12 травень Київ, Україна

Кабінет Міністрів ухвалив новий законопроєкт про декларування цін на паливо в Україні. Так, документ №450 говорить про те, що АЗС країни повинні в обов'язковому порядку фіксувати всі зміни в цінах на бензин і дизельне паливо.







Зокрема, нове правило діє в тому випадку, якщо вартість бензину і дизельного палива змінюється на більш ніж 1% протягом 20 днів.

«Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 і А-95 і дизельне паливо здійснюється суб'єктом господарювання за об'єктом роздрібної торгівлі в разі збільшення роздрібної ціни товару на 1% і більше в порівнянні з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, не враховуючи дня декларування», - йдеться в постанові.

Також Кабмін трохи скорегував перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість. Туди були внесені бензини марок А-92 і А-95, а також дизпаливо. За підсумками січня-квітня 2021 року Україна стала імпортувати бензин на 30% активніше. Про це свідчать дані консалтингової групи «А-95». Зокрема, за підсумками квітня країна купила близько 105 тисяч тонн бензину. Це на 64,4% більше в аналогії з квітнем 2020 року.