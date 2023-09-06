Уряд компенсуватиме роботодавцям облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

12:43 23 серпня Київ, Україна

Уряд відшкодовуватиме витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю І та ІІ груп у розмірі до 100,5 тис. грн. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.



Про це повідомило Міністерство економіки України.



Компенсацію до 67 тисяч гривень надаватимуть для облаштування місць для працівників з інвалідністю ІІ групи, а до 100,5 тисячі гривень – для працівників з інвалідністю І групи.

"За нашими прогнозами, вже до кінця цього року вдасться облаштувати не менше півтори тисячі робочих місць", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Гроші можна отримати на покупку меблів, поручнів, розсувних дверей, засобів для їхнього відкриття та закривання, протиковзних та тактильних матеріалів для підлог та сходів та іншого.



Компенсувати й придбання транспортерів для підйому сходами з електроприводом та допоміжні засоби для відтворення звуку та здатності чути та бачити.



Фінансування цього року здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.



Щоб отримати компенсацію, роботодавцю необхідно подати до регіонального центру зайнятості заяву про надання компенсації та копії документів, що підтверджують працевлаштування людини з інвалідністю та придбання засобів на облаштування робочого місця.