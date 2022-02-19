08:15 24 травень Київ, Україна

Для подальшого розвитку економіки країни Україні вкрай необхідні інвестиції коштів з боку великого бізнесу. Для цього був створений спеціальний проєкт із залучення інвестицій. Як поінформував у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, урядовий офіс UkraineInvest вже отримав заявки на $1 млрд інвестицій від українських та іноземних компаній.



"Ці компанії хочуть і готові вкладати кошти в Україну в рамках проєкту "інвестняні" і закону "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями", - повідомив він.



За словами Шмигаля, уряд хоче прискорити процес і на цьому тижні прийняв "рішення, яке дозволить проєкту запрацювати в повній мірі". Зокрема, визначено перелік "критеріїв, яким треба відповідати, щоб отримати преференції", уточнив прем'єр.



Ідею про персонального опікуна з боку держави для великих інвесторів, Investment Nanny, президент України Володимир Зеленський озвучив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в січні 2020 року.



Президент пояснив, що "якщо інвестор принесе в Україну $100 млн і більше, то він отримає особистого менеджера, який знає п'ять мов і буде працювати з клієнтом цілодобово". "Цей менеджер буде вирішувати всі проблеми інвестора в будь-який час. У них будуть державні гарантії. А тих, хто інвестує в наступні два роки в приватизацію в Україні $10 млн і більше, ми звільняємо від податку на прибуток", - сказав глава держави.