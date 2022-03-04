Підвищенню прожиткового мінімуму заважають "багато підводних каменів"

Виступаючи 5 червня в ефірі телеканалу "Україна 24", радник президента з економічних питань Олег Устенко дав зрозуміти, що збільшення прожиткового мінімуму в нашій країні на цей момент є важкою задачею.
За словами радника Володимира Зеленського, економіка повинна щорічно рости на 5%, а в 2021 році вона зросте приблизно на 4,5%, чого "недостатньо навіть для того, щоб ефективно виконувати ті завдання, які стоять перед Україною".
Зараз в Україні прожитковим мінімумом називають вартість набору харчових продуктів, непродовольчих товарів і послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб.
Розмір прожиткового мінімуму впливає на розрахунок соціальних гарантій (виплати на дітей, аліменти, допомога по безробіттю), низки держпослуг, штрафів за адміністративні порушення і ставку єдиного податку.
У грудні 2020 року прожитковий мінімум в Україні встановили на рівні 2189 грн на місяць. З 1 липня він становитиме 2294 грн, а з 1 грудня - 2393 грн.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі