Підвищенню прожиткового мінімуму заважають "багато підводних каменів"

Виступаючи 5 червня в ефірі телеканалу "Україна 24", радник президента з економічних питань Олег Устенко дав зрозуміти, що збільшення прожиткового мінімуму в нашій країні на цей момент є важкою задачею.

"Зрозуміла політична доцільність того, що потрібно йти на збільшення прожиткового мінімуму, але є багато підводних каменів. Перший, який я бачу, полягає в тому, що для того, щоб ефективно боротися з бідністю, потрібно забезпечувати високе економічне зростання", - сказав він.

За словами радника Володимира Зеленського, економіка повинна щорічно рости на 5%, а в 2021 році вона зросте приблизно на 4,5%, чого "недостатньо навіть для того, щоб ефективно виконувати ті завдання, які стоять перед Україною".

"Що стосується зростання прожиткового мінімуму, то я розумію, що це 40% від середньої зарплати, це означає, що ми швидко перейдемо від 2,2 тис. грн на місяць до приблизно 5,5 тис. грн, якщо врахувати, що середня зарплата в цьому році приблизно 13-13,5 тис. грн. Буде значний вплив на багато виплат в Україні - штрафи, пені, пенсії. З одного боку, потрібно буде збільшувати витрати держбюджету, з іншого - йти на те, що будуть збільшені виплати за багатьма напрямками, наприклад: подача заяв до суду, різні збори", - пояснив Устенко.

Зараз в Україні прожитковим мінімумом називають вартість набору харчових продуктів, непродовольчих товарів і послуг, достатній для забезпечення нормального функціонування організму людини, задоволення основних соціальних і культурних потреб.

Розмір прожиткового мінімуму впливає на розрахунок соціальних гарантій (виплати на дітей, аліменти, допомога по безробіттю), низки держпослуг, штрафів за адміністративні порушення і ставку єдиного податку.

У грудні 2020 року прожитковий мінімум в Україні встановили на рівні 2189 грн на місяць. З 1 липня він становитиме 2294 грн, а з 1 грудня - 2393 грн.