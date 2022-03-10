Підвищення прожиткового мінімуму: чого чекати

Українців радують новинами про підвищення прожиткового мінімуму і пенсій. Зростуть також прив'язані до ПМ соціальні виплати, штрафи і податки. Однак чи гарна це новина і чого чекати українцям насправді - читайте нижче.

Прожитковий мінімум "прив'яжуть" до величини середньої зарплати по країні. В кінцевому підсумку він повинен буде складати половину середньої зарплати за позаминулий рік.

Але поки буде інакше. ПМ не буде дорівнювати відразу 50% від середньої зарплати, а стартуватиме з її 41%. І до цього показника будуть додавати отриманий показник ПМ, помножений на показник інфляції за попередній рік. Тобто, наприклад, ПМ в 2022 році буде складатися з двох складових: 0,41*СЗ і 0,41*СЗ*0,08, де СЗ - середня зарплата за 2020 рік. Оскільки середня зарплата в 2020 році склала 11 591 гривню, то величина ПМ у 2022 році буде дорівнювати 5 132 гривні.

Якщо врахувати, що зараз прожитковий мінімум дорівнює 2 189 гривень, то отриманий показник в 2,5 раза перевищує нинішній. Ну, а якщо згадати, що мінімальна пенсія за законом не може бути нижче ПМ, то пенсіонерам час зрадіти.

До того ж щорічно ПМ будуть підвищувати на 1%, поки він до 2031 року не складе 50% від середньої зарплати. Виявляється, в новому законопроєкті передбачений тривалий перехідний період до цього нормативу. Так, у 2022 році мінімальна пенсія становитиме лише 44% від ПМ. Щорічно цей показник збільшуватимуть на 2% з тим, щоб до 2041 року вийти, нарешті, на стовідсотковий показник.

Загалом, на той час вийдуть на пенсію ті, хто працював над проєктом нового закону. Ну, а нинішнім пенсіонерам поки не варто сподіватися на те, що їхні виплати з наступного року нечувано виростуть. При цьому зарплати, штрафи і соціальні виплати, які нині прив'язані до ПМ, формуватимуть по-іншому. Тобто, вони не стануть рости разом з ним, а будуть нараховуватися зовсім за іншими формулами.