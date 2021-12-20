Підвищення пенсій: як буде відбуватися перерахунок

Українські пенсіонери з нетерпінням чекають підвищення зарплати. Згідно з планом уряду на 2021 рік, збільшення пенсійних виплат має здійснитися в три етапи. Деяким українцям піднімуть пенсії більш ніж на 1 000 гривень.

Про це йдеться в бюджеті на 2021 рік. Так, в липні максимальну пенсію збільшать з 17 690 до 18 540 грн, а в грудні - до 19 340 грн. Паралельно буде рости і мінімальна виплата, однак її розмір рівно в 10 разів менший. В результаті її розмір збільшиться на 1650 грн.

Однак це торкнеться тільки максимальної пенсії. Щоб отримати високу виплату, потрібно:

працювати офіційно не менше 35 років. За кожен відпрацьований рік дають приблизно 1% від розрахункового заробітку (він нижче фактичної зарплати);

отримувати білу зарплату. Якщо доплачують у конвертах, розраховувати на гідну виплату не варто.

Відзначимо, підвищення пенсій в березні повинно скласти близько 11%. Наприклад, при пенсії в 3,5 тис. грн розмір надбавки може скласти близько 385 грн. При перенесенні рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.