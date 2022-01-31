Підвищення податків: бути чи не бути?

20:30 11 травень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ЗМІ розповів про дебати, які ведуться навколо підвищення податків в країні. У планах Кабінету Міністрів немає підвищення загальнодержавних податків, проте будуть категорії громадян, яких зміни торкнуться.







"Загальнодержавні податки ми підвищувати не плануємо - ті, що платить кожен громадянин або кожне підприємство. Щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів, якихось зборів - зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть розрахунки і дискусії", - заявив Шмигаль.

Він додав, що можливі зміни в оподаткуванні не торкнуться фізосіб, малого і середнього бізнесу.