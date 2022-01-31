Підвищення податків: бути чи не бути?
20:30 11 травень Київ, Україна
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю ЗМІ розповів про дебати, які ведуться навколо підвищення податків в країні. У планах Кабінету Міністрів немає підвищення загальнодержавних податків, проте будуть категорії громадян, яких зміни торкнуться.
"Загальнодержавні податки ми підвищувати не плануємо - ті, що платить кожен громадянин або кожне підприємство. Щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів, якихось зборів - зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть розрахунки і дискусії", - заявив Шмигаль.
Він додав, що можливі зміни в оподаткуванні не торкнуться фізосіб, малого і середнього бізнесу.
"Можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях - медицині, освіті та інших соціальних напрямах. Це дійсно буде стосуватися окремих напрямків, які мають високу маржинальність (показник рентабельності, - ред.) і повинні платити більше", - додав прем'єр.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі