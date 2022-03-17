Підвищення податку на ввезення спричинить збільшення цін

20:30 17 червня Київ, Україна

Скоро українці відчують зростання ціни на деякі категорії товарів. Це буде прямо пов'язане з підвищенням податку на ввезення в Україну низки товарів. Рішення уряду вплине не тільки на гаманець споживачів, але і підприємців.

Якщо зараз максимальна ціна безмитного завезення в країну товарів в ручній поклажі або супровідному багажі для пунктів пропуску в аеропортах і морпортах становить €1 тис., то в Кабміні хочуть її опустити - до €430.

Також пропонують опустити граничну вартість безмитного ввезення товарів через інші пункти пропуску з €500 до €300.

"Це торкнеться будь-яких товарів. Просто, якщо вони коштують сьогодні до €1 тис. і €500 відповідно, то їх не обкладають податком. Важливо, що мова йде про загальну вартість. Це не той випадок, коли ви везете п'ять товарів по €1 тис. Я думаю, що зниження цих лімітів обумовлено саме розвитком комерції з-за кордону", - зауважив митний юрист Ярослав Лисенко.