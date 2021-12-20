Підвищення податку на нерухомість в Україні

У 2020 році українців чекають зміни - додаткові 62,5 грн податку за кожен квадратний метр нерухомості понад 60 кв. м. При цьому влада обіцяє, що в 2021 році цифра зміниться на 70,8 грн.Податок на нерухомість сплачується за минулий рік і залежить від розміру мінімальної зарплати. Його максимальна ставка - 1,5% мінімалки.

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Платити податок за квартиру до 60 квадратів і за будинок до 120 не потрібно, а ось за кожен наступний метр держава стягує податок. Податок надходить до місцевої скарбниці, і місцева влада може приймати рішення про те, яка саме площа житла буде обкладатися податком - наприклад, місто може брати гроші тільки з тих, хто володіє квартирами площею від 80-ти замість 60-ти квадратів.

Ставка податку теж може змінюватися, але тільки в сторону зменшення - замість 1,5% мінімальної заробітної плати, наприклад, 1%.