Підвищення мінімальної зарплати в Україні - подробиці

Зростання мінімальної зарплати в Україні - один з найважливіших етапів, які готує уряд. Протягом року виплати вже піднімали кілька разів. Наступне підвищення, яке трапиться в 2021 році, буде до 6500 грн, ще одне в 2022 році - на 200 грн.

Протягом найближчих трьох років цей показник підвищать до 7 665 грн. Такі розрахунки передбачені затвердженою бюджетною декларацією. Таке зростання зарплат не дозволять компенсувати інфляцію в Україні. Так, тільки за минулі 12 місяців цукор подорожчав на 21%, а масло на 42%.

Мінімальну зарплату в наступному році піднімуть всього на 3%. Варто зазначити, що офіційно близько 40% працівників заробляють мінімалку. Левова частка з них насправді отримують іншу частину зарплати в конвертах, при цьому багато бюджетників дійсно заробляють близько мінімалки.

Від розміру мінімальної зарплати залежить:

наповнення Пенсійного фонду (чим вище зарплата, тим вище відрахування єдиного соціального внеску);

доходи найбільш низькооплачуваних українців (серед них є освічені медики, педагоги тощо);

купівельна спроможність українців (чим вище зарплати, тим більше українці купують);

надходження в бюджет країни і місцеві бюджети (коштом податку на доходи фізосіб).

Відзначимо, кілька місяців тому Великобританія замовила дослідження, в результатах якого йдеться: мінімум має становити від 60 до 66% медіанної зарплати.

Так, в Україні, за даними кадрового порталу rabota.ua, медіанна зарплата становить 11 957 грн. Відповідно, мінімалка повинна бути на рівні 7,1-8 тис. грн. У Швейцарії прийняли рішення платити не менше 72,8% від медіанної зарплати.