Підвищення мінімальної зарплати переноситься

16:57 26 листопада Київ, Україна

Ярослав Железняк - заступник голови фінансового комітету ВР, зробив важливу заяву в соц. мережах. Він зазначив, що згідно з економічним прогнозом, підвищення мінімальної зарплати перенесуть на грудень 2021 року. Також зростання ВВП в Україні зменшиться.

Він зазначив, що фінальний текст Держбюджету-2021 поки відсутній, але його представлять в Кабінеті Міністрів в найближчі терміни. Нардеп повідомив, що МВФ висунув три основні умови щодо держбюджету України на наступний рік: знизити дефіцит, зробити перегляд прогнозу по зростанню ВВП і вирішити питання з підвищенням мінімальної зарплати.

За даними джерел Железняка, уряд повинен знизити дефіцит до 5,3% від ВВП (на 0,7% від показника, який був прийнятий в першому читанні), що скоротить витрати на більш ніж 30 мільярдів гривень.

"Є інформація, що саме номінальний ВВП змусили знизити з 4506 млрд грн на меншу суму. Поки незрозуміло, на скільки. Але в будь-якому випадку це ще мінус мільярди з витрат", - пояснив він.

Железняк також повідомив, що збільшення мінімалки до 6500 грн планують перенести з липня 2021 року на грудень. Він підкреслив, що про ці зміни в держбюджеті розповіли три джерела, однак "все ще може переграти".

Нагадаємо, що Мінфін успішно провів переговори з МВФ про основні параметри проєкту бюджету України на 2021 рік. Основну увагу під час переговорів сторони приділили створенню загального бачення показників держбюджету України - доходів, витрат, дефіциту.