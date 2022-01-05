Підвищення мінімальної зарплати до 5000 грн: чекаємо рішення нардепів

14:23 24 серпень Київ, Україна

Уже з вересня можливе збільшення мінімальної зарплати до 5000 грн (на 277 грн). Таку пропозицію на розгляд депутатам запропонував президент Володимир Зеленський. Згідно з підрахунками експертів це приніс до державного бюджету понад 500 мільйонів гривень - за рахунок податків.

Експерти розповіли, до яких наслідків приведуть такі зміни. Зокрема, Дмитро Боярчук, виконавчий директор CASE Україна, економіст зазначив, що він сприймає підвищення мінімальної зарплати як спосіб додаткового оподаткування бізнесу.

"Якщо ми подивимося на попередні роки, тарифна сітка зарплат бюджетників не дуже рухалася. Тобто зарплати піднімали нижчих категорій, а фахівці вищої категорії, відповідно, не отримували ніякого підвищення. Бюджетні витрати від цього не сильно збільшилися ", - розповів він.

Економіст зазначив, що фактично це інструмент додаткового наповнення бюджету, Пенсійного фонду, нічого більше.

"З приводу додаткових доходів - навряд чи ми можемо говорити, що кілька сотень гривень сильно змінять майнову ситуацію людей. Але це, очевидно, додасть інфляційного тиску. Це виглядає особливо цікаво в контексті того, що економіка зараз в кризі - хоча такою страшною, як очікувалося, - але все-таки в кризі. Я б сказав, що це такий інструмент підштовхування нас в певну фазу, коли прискорюється інфляція ", - розповів він.

Павло Кухта, директор з політичних питань Київської школи економіки, колишній виконуючий обов'язки міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства заявив, що мінімалку можна підвищувати тими ж темпами, якими зростає середня заробітна плата. Але підвищення її такими швидкими темпами, значно вищі за темпи зростання середньої заробітної плати, призведе до підвищення податків для малого та середнього бізнесу (МСБ).

"Чому? Ми розуміємо, що податкові виплати ФОП прив'язані до мінімальної зарплати. А якщо говорити про найманих працівників, то багато хто з них якщо не ФОПамі оформлені, просто отримують зарплату в конвертах. Це податкова мінімізація, але так чи інакше це означає, що є податкове навантаження на МСБ. А у нас зараз криза, через карантин в першу чергу вдарила саме по ньому ", - поділився думкою експерт.

Він зазначив, що для Пенсійного фонду це позитивно для державного бюджету негативно, але плюс в Пенсійному фонді перевищує витрати держбюджету.