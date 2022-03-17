Підвищення цін на сигарети збільшить надходження в бюджет 2021

Українські чиновники шукають варіанти того, як поповнити бюджет 2021 року. При цьому розглядаються не тільки варіанти підвищення податків, а й вартості деяких товарів. Наприклад, сигарет.

У Верховній Раді заговорили про те, щоб внести певну поправку до бюджету 2021 року. Мова про джерела, коштом яких можна буде підвищити витрати на систему охорони здоров'я України, в яку входить і дуже важливий пункт - зарплата лікарів і медперсоналу.

Одним з джерел міністр охорони здоров'я назвав сигарети по 200 грн. Також в списку був і гральний бізнес. В цілому ж, підвищення цін на алкоголь і сигарети цілком реальне, оскільки чиновники не вбачають в цьому нічого поганого. Також як одне з джерел такого доходу пропонують розглянути відсоток від так званої великої приватизації.

Раніше повідомлялося, що депутати заборонять продавати електронні сигарети неповнолітнім українцям. Науково доведений факт, що вейпи та інші конструкції шкодять дитячому та юнацькому організму точно так же, як і звичайні сигарети. Саме цим керуються народні депутати, які прагнуть захистити молоде покоління від куріння в будь-якому вигляді.

Також відомо, що кокаїн і сигарети - лідери по контрабанді на митниці.