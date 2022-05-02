Порядок денний в ВР: допомога в карантин

Уряд готується до карантинного періоду, і тому сьогодні на порядку денному Верховної Ради України стоїть законопроєкт №3486 про посилення захисту безробітних і роботодавців.

Крім того, нардепи хочуть розглянути проєкт закону №4334. Він передбачає, що з 1 січня 2021 року офіційне опублікування рішень ВР відбуватиметься тільки в газеті "Голос України".

У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкт №3628 про посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, які використовуються в електронних сигаретах.

Також у другому читанні Рада має намір розглянути проєкт №2315 про забезпечення виконання рішення Конституційного Суду України в частині оскарження постанови суду про продовження терміну утримання під вартою.