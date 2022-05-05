Надходження податків від великого бізнесу зросло на 11%

11:31 05 грудня Київ, Україна

Як відомо, однією зі складових дохідної частини бюджету є надходження у вигляді податків від підприємств малого та великого бізнесу. Згідно з даними, опублікованими Офісом великих платників податків Державної податкової служби, в Україні великі платники податків за січень-листопад 2020 року перерахували до держбюджету 362,3 млрд гривень податкових платежів. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Частка податкових платежів від великого бізнесу, який обслуговується Офісом, за результатами січня-листопада 2020 р. склала 58,7% від податкових платежів держбюджету по Україні. У тому числі податок на прибуток - 68,5%, податок на додану вартість - 52%, акцизний податок - 97,3%, - говориться в повідомленні.

В розрізі основних податків держбюджет отримав ПДВ 123,3 млрд гривень, податку на прибуток - 64,9 млрд гривень і акцизного податку - 70 млрд гривень.

Варто відзначити значне зростання надходжень по акцизному податку, якого з початку 2020 року сплачено на 9,2 млрд гривень, або на 15,2% більше, ніж за січень-листопад 2019 року, - додали податківці.

Раніше стало відомо, що в 2021 році в Україні буде менше великих платників податків. У новий реєстр не потрапили 535 підприємств і компаній, які сьогодні обслуговуються в Офісі великих платників податків ДПС.