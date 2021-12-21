Постачання газопроводом «Ямал-Європа» зменшилися у вісім разів

Стало відомо, що постачання російського газу до європейських країн різко скоротилося. Причому досить суттєво. За даними агентства Reuters, обсяг експорту палива, що здійснюється «Газпромом», зменшився у вісім разів.
Проте, перед тим як скоротити транзит газу, «Газпром» якийсь час постачав перевищуючий середньодобовий обсяг. Раніше російський експортер запевняв, що всі поставки будуть здійснені згідно з графіком, точно в строк, у потрібному обсязі з використанням оптимального маршруту, а також з урахуванням попиту.
Тим часом станом на 19 грудня компанія викупила лише 5% потужностей на ділянці труби в Польщі, де проходить транзит, а наступного дня взагалі немає заброньованих ділянок трубопроводу.
Нагадаємо, що довгостроковий контракт із Польщею у «Газпрому» минув ще рік тому, тому зараз весь процес протікає за допомогою проведення щоденного аукціону. Таким чином, планувалося виключити затримки щодо постачання газу.
«Ямал-Європа», як відомо, постачає паливо до Німеччини через Польщу та Білорусь. За потужністю газопровід поступається лише «Північному потоку-2».
Проте, перед тим як скоротити транзит газу, «Газпром» якийсь час постачав перевищуючий середньодобовий обсяг. Раніше російський експортер запевняв, що всі поставки будуть здійснені згідно з графіком, точно в строк, у потрібному обсязі з використанням оптимального маршруту, а також з урахуванням попиту.
Тим часом станом на 19 грудня компанія викупила лише 5% потужностей на ділянці труби в Польщі, де проходить транзит, а наступного дня взагалі немає заброньованих ділянок трубопроводу.
Нагадаємо, що довгостроковий контракт із Польщею у «Газпрому» минув ще рік тому, тому зараз весь процес протікає за допомогою проведення щоденного аукціону. Таким чином, планувалося виключити затримки щодо постачання газу.
«Ямал-Європа», як відомо, постачає паливо до Німеччини через Польщу та Білорусь. За потужністю газопровід поступається лише «Північному потоку-2».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі