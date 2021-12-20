Постанова №600 про безробіття в карантин

Кабінет міністрів опублікував постанову №600 в якому вписав нові умови для виплат по безробіттю. Це стосується людей, які втратили роботу повністю або частково в період карантину.
Про програму допомоги по частковому безробіттю
Порядок надання такої допомоги був затверджений постановою уряду №306 від 22 квітня 2020 року. Суть програми в тому, що держава безповоротно надає через центри зайнятості за клопотанням роботодавців зі сфери малого і середнього бізнесу кошти для виплати зарплат їх співробітникам. Це робиться для запобігання масових звільнень.
Допомога виплачується протягом періоду карантину і ще 30 днів після його завершення. Виплати здійснюються за кожну годину, на який працівнику була скорочена тривалість робочого часу з розрахунку 2/3 ставки (окладу), але не більше мінімальної зарплати (4 723 грн).
Ситуація з безробіттям
За кілька місяців карантину (з початку квітня до початку липня) кількість безробітних в Україні зросла більш ніж на 48% до 517 000 чоловік.
У середині липня Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства повідомило про те, що кількість безробітних в країні перестало збільшуватися. За прогнозами міністерства, ситуація на ринку праці погіршуватися вже не буде. На початку липня стало відомо, що програма по частковому безробіттю зберегла 300 000 робочих місць.
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