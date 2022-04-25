Допомогу на дітей ФОПів виплатять - Кабмін

17:44 25 листопада Київ, Україна

Уряд 25 листопада вирішив відновити виплату допомоги на дітей для ФОП ("ФОПів") спрощеної системи першої та другої групи, які постраждали від карантинних обмежень. Гроші будуть виплачені за листопад і грудень. Про це на брифінгу сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

Тим, хто отримував аналогічну допомогу в травні - серпні, виплати повинні поновитися автоматично, без подання нової заяви і документів. Решта повинні встигнути звернутися по допомогу до 15 грудня.

Нагадаємо, цю допомогу призначають дітям до 10 років. Її розмір - в середньому 2000 грн на одну дитину (в залежності від віку). Виплати припинилися з 1 вересня.

У серпні уряд скоротив суму виплат на дітей ФОП на 48,4 млн грн. Таким чином загальна сума соціальної допомоги дітям ФОП, закладена в бюджеті, скоротилася з 1 млрд 155 млн до 1 млрд 106 млн грн.