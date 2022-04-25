Допомогу на дітей ФОПів виплатять - Кабмін

Уряд 25 листопада вирішив відновити виплату допомоги на дітей для ФОП ("ФОПів") спрощеної системи першої та другої групи, які постраждали від карантинних обмежень. Гроші будуть виплачені за листопад і грудень. Про це на брифінгу сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.
Тим, хто отримував аналогічну допомогу в травні - серпні, виплати повинні поновитися автоматично, без подання нової заяви і документів. Решта повинні встигнути звернутися по допомогу до 15 грудня.
Нагадаємо, цю допомогу призначають дітям до 10 років. Її розмір - в середньому 2000 грн на одну дитину (в залежності від віку). Виплати припинилися з 1 вересня.
У серпні уряд скоротив суму виплат на дітей ФОП на 48,4 млн грн. Таким чином загальна сума соціальної допомоги дітям ФОП, закладена в бюджеті, скоротилася з 1 млрд 155 млн до 1 млрд 106 млн грн.
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