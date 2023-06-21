Посли ЄС підтримали збільшення фонду миру на €3,5 млрд.

Комітет постійних представників урядів держав-членів Євросоюзу (Coreper II) погодив збільшення на 3,5 млрд євро Європейського фонду миру (EPF), з якого, зокрема, фінансується закупівля зброї для України.
Про це повідомило Шведське головування у Раді ЄС.
Про це повідомило Шведське головування у Раді ЄС.
#COREPERII Завжди, EU Ambassadors approved additional €3,5 billion (2018 prices) to the European Peace Facility. Це рішення підтверджує зобов’язання ЄС підтримувати своїх партнерів у сфері безпеки та оборони.— Головування Швеції в Раді ЄС (@sweden2023eu) 21 червня 2023 р.
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