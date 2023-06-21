Посли ЄС підтримали збільшення фонду миру на €3,5 млрд.

19:32 21 червня Київ, Україна

Комітет постійних представників урядів держав-членів Євросоюзу (Coreper II) погодив збільшення на 3,5 млрд євро Європейського фонду миру (EPF), з якого, зокрема, фінансується закупівля зброї для України.



Про це повідомило Шведське головування у Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 3,5 мільярди євро (у цінах 2018 року) до Європейського фонду світу. Це рішення підтверджує зобов'язання ЄС підтримувати своїх партнерів у сфері безпеки та оборони", - йдеться у повідомленні.