Остання вартість газу становила 46,7 гривні за кубометр, - Нафтогаз України

В умовах постійного зростання вартості газу, розрахунок ціни блакитного палива починаючи з грудня 2021 року проводиться щодня за формулою, затвердженою Кабміном. У підсумку на 2 грудня цей розрахунковий показник ціни на газ для населення склав 46,7 гривні за кубометр. Про це повідомила компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника "останньої надії".

Нова ціна, швидше за все, не зачепить споживачів, оскільки раніше компанія Нафтогаз запропонувала автоматично перевести всіх клієнтів на базовий річний тариф – 7,96 гривні.

Таке рішення для побутових клієнтів, які не обрали ринкового постачальника та отримують газ від постачальника "останньої надії", стало можливим завдяки ухваленню закону про введення на ринку газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії.

Компанія Нафтогаз України вже звернулася до НКРЕКП щодо підключення всіх побутових клієнтів ПОН на умовах базової річної пропозиції. Компанія очікує на позитивне рішення регулятора.

Раніше повідомлялося, що Нафтогаз переведе пів мільйона домогосподарств на дешевий тариф.