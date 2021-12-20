Після спиртзаводів - хлібозаводи: плани ФДМУ на приватизацію

Фонд державного майна України розробив план з продажу державних комбінатів хлібопродуктів (КХП). Відомство планує, що дохід з продажів буде не менше, ніж після аукціонів об'єктів «Укрспирту». На цей момент актуальною є приватизація 7 хлібокомбінатів по всій Україні.
Про це повідомив заступник голови Фонду Тарас Єлейко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.
Серед хлібокомбінатів, які підлягають приватизації - Новопокровський (Харківська область), Неполоковецький (Чернівецька обл.), Дунаєвецький (Хмельницька обл.), Радивилівський (Рівненська обл.). Серед тих, що не працюють - Полтавський, Івано-Франківський і Ніжинський, капітали яких повністю арештовані.
Голова Фонду Дмитро Сенниченко, також присутній на засіданні, зазначив, що за інформацією СБУ, в 2018-2019 роках в ці сім КХП не проводилося досить інвестицій, і вони доведені до банкрутства.
За його словами, в першому півріччі 2021 планується приватизувати 3 підприємства. В останню чергу на приватизаційні аукціони будуть виставлені найпроблемніші КХП.
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