Після спиртзаводів - хлібозаводи: плани ФДМУ на приватизацію

Фонд державного майна України розробив план з продажу державних комбінатів хлібопродуктів (КХП). Відомство планує, що дохід з продажів буде не менше, ніж після аукціонів об'єктів «Укрспирту». На цей момент актуальною є приватизація 7 хлібокомбінатів по всій Україні.

Про це повідомив заступник голови Фонду Тарас Єлейко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

"До Фонду були передані 7 КХП, 3 з яких - такі, які не працюють, 4 - такі, що працюють. Загальна потужність зберігання - 634 тис. тонн, це близько 1% потужності всіх елеваторів, які є в Україні", - сказав він.

Серед хлібокомбінатів, які підлягають приватизації - Новопокровський (Харківська область), Неполоковецький (Чернівецька обл.), Дунаєвецький (Хмельницька обл.), Радивилівський (Рівненська обл.). Серед тих, що не працюють - Полтавський, Івано-Франківський і Ніжинський, капітали яких повністю арештовані.

Голова Фонду Дмитро Сенниченко, також присутній на засіданні, зазначив, що за інформацією СБУ, в 2018-2019 роках в ці сім КХП не проводилося досить інвестицій, і вони доведені до банкрутства.

"На них було багато крадіжок, є кримінальні справи, арешти майна та значні борги. Сподіваємося, що приватний власник наведе лад", - додав Сенниченко.

За його словами, в першому півріччі 2021 планується приватизувати 3 підприємства. В останню чергу на приватизаційні аукціони будуть виставлені найпроблемніші КХП.