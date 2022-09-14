Після різкого скорочення врожаю зернових цього року його падіння продовжиться і наступного

Згідно з макроекономічним прогнозом уряду, у 2022 році врожай очікується на рівні 51,9 млн тонн, що на 34,1% менше, ніж у 2021 році (86 млн тонн).
А у 2023 році врожай скоротиться ще на 6,9%, до 45 млн тонн.
При цьому очікується зростання світових цін на кукурудзу 2022 року на 24,7%, але наступного року вони впадуть на 19,7%.
Світові ціни на пшеницю зростуть у 2022 році на 30,6%, а потім впадуть на 24,6,7% у 2023 році.
Раніше Мінагрополітики збільшило прогноз урожаю 2022 року з 60 млн тонн до 65-67 млн тонн проти 106,5 млн тонн минулого року.
У ході посівної 2022 року в умовах війни засіяли 14,16 млн га земель – це 83,7% від показників минулого року (16,92 млн га).
А у 2023 році врожай скоротиться ще на 6,9%, до 45 млн тонн.
При цьому очікується зростання світових цін на кукурудзу 2022 року на 24,7%, але наступного року вони впадуть на 19,7%.
Світові ціни на пшеницю зростуть у 2022 році на 30,6%, а потім впадуть на 24,6,7% у 2023 році.
Раніше Мінагрополітики збільшило прогноз урожаю 2022 року з 60 млн тонн до 65-67 млн тонн проти 106,5 млн тонн минулого року.
У ході посівної 2022 року в умовах війни засіяли 14,16 млн га земель – це 83,7% від показників минулого року (16,92 млн га).
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