Після опалювального сезону уряд перегляне тарифи на комуналку

16:59 30 січня Київ, Україна

Після опалювального сезону уряд перегляне тарифи на комунальні послуги, заявив голова Національної комісії, який здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський.



Зокрема, було створено робочу групу, яка займатиметься питанням тарифів та визначить, як стабілізувати ринок. За словами голови НКРЕКП, це необхідно для того, щоб підвищити зарплати енергетикам, які відбудовують енергосистему, а також закупити необхідне для цього обладнання.

«Ми з вами маємо врахувати, що в енергетиці працює велика кількість людей і вони теж живуть у цій країні і потребують відповідної компенсації за свою працю. І це потрібно хоча б для того, щоб оперативні бригади могли виїжджати на місця та робити ремонти, щоб закуповувався необхідний аварійний запас, бо всі ці витрати також зросли», – наголосив голова НКРЕКП.

За словами Костянтина Ущаповського, зараз Кабмін шукає оптимальний шлях, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до питання підвищення тарифів.