Послаблення для бізнесу, податкові канікули, спрощенка для всіх

17:45 15 березня Київ, Україна

15 березня Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає спрощену систему оподаткування для великого бізнесу, скасування акцизів на пальне та зниження ПДВ, звільнення ФОП від плати єдиного соцвнеску та інше.



Суть тимчасових податкових та кредитних послаблень:



🔻 Податки на пальне. Тепер акциз на бензини, важкі дистиляти та скраплений газ становить 0 євро за 1000 літрів. Ставку податку на додану вартість для ввезення пального зменшили з 20% до 7%.



🔻 «Спрощенка» для всіх. Великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою оподаткування та сплачувати єдиний податок. Ліміт річного доходу підвищили з 10 млн. грн. до 10 млрд. грн., а обмеження за кількістю працівників – зняли. Податок становитиме 2% від звернення незалежно від виду діяльності.



Виняток – пільга не стосується підприємств, що займаються продажем підакцизних товарів, організацією грального бізнесу, а також здобиччю та реалізацією корисних копалин.



🔻 За порушення закону про РРО не штрафуватимуть до завершення воєнного стану.



🔻 Благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій, не оподатковується ПДФО. Також не оподатковується ПДФО вся нецільова благодійна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.



Не забезпечуються товарами та послугами випадки, коли товари та послуги передаються ЗСУ, теробороні чи урядовим структурам. Неприбуткові організації отримують податкову знижку 16% (замість 4% зараз) на пожертвування.



🔻 Податкові канікули та іпотека. Клієнти банків також отримують пільги. Зокрема, забирається відповідальність за несвоєчасну оплату споживчих кредитів. Після війни ще місяць забороняється стягувати майно з іпотеки та виселення мешканців.



🔻 Податки ФОП. «Спрощенцям» другої-третьої груп дозволяється не платити ЄСВ за мобілізованих працівників. Такі суми буде сплачено за рахунок держбюджету. З 1 березня до припинення військового стану ФОП 1-3 груп не платять ЄСВ за себе.



🔻 З 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року власники звільняються від сплати податку за землю, розташовану на територіях, де йдуть бої.