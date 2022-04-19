Посівна: 30% полів не придатні для використання аграріями.

06:42 19 квітня Київ, Україна

В Україні понад 30% сільськогосподарських полів не використовуватимуться для сівби зернових через війну війни. Про це повідомили в управлінні ООН з координації гуманітарних питань.



«Понад 30% сільськогосподарських полів не будуть використовуватися для посадки пшениці, ячменю, соняшника та кукурудзи. Військові дії, що продовжуються, можуть викликати глобальну продовольчу катастрофу: 36 країн залежать від експорту України та Росії», – йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, на 15 квітня українські аграрії засіяли 1,94 млн. га земель, що становить 14,4% від запланованих на нинішній сезон 13,44 млн. га.