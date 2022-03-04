Портфель ОВДП виріс на 3,235 млрд грн

Загальна вартість портфеля облігацій внутрішньої державної позики українських банків становить 453,634 млрд гривень. Фахівці НБУ відзначають, що ця вартість зросла на 0,7% (на 3,235 млрд грн)

При цьому, для юросіб портфель облігацій збільшився на 1,7% (0,521 млрд гривень) - до 30,278 млрд гривень. Для фізичних осіб розмір портфеля збільшився на 1,1% (0,09 млрд гривень) - до 8,316 млрд гривень.

Однак, для нерезидентів портфель облігацій внутрішньої державної позики скоротився на 0,2% (0,185 млрд гривень) - до 80,494 млрд гривень.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету України близько семи мільярдів гривень за допомогою того, що запропонувало інвесторам три різновиди гривневих облігацій. Йдеться про ОВДП з різними термінами обігу - 3 місяці, рік і 3 роки (гривневі), 6 місяців (доларові).

Раніше повідомлялося, що в Національному банку України очікується збільшення валютних надходжень від експортерів в найближчі місяці, оскільки у аграріїв почалася активна фаза експорту врожаїв і пропозиція валюти зросте.

«НБУ з початку вересня витратив із резервів більше ніж $200 млн для згладжування курсових коливань на валютному ринку. Є кілька причин, чому попит збільшився. Зокрема, ми бачили пожвавлення з боку імпортерів. Плюс ще одна об'єктивна причина - Мінфін здійснював погашення облігацій нерезидентів», - йдеться в повідомленні нацрегулятора.