Портфель ОВДП фінустанов України виріс на 0,6%

Україна продовжує розширювати свій портфель облігацій внутрішньої позики. Згідно з інформацією, українські банки збільшили портфель ОВДП на 0,6%, що в грошовому еквіваленті становить 3,196 млрд гривень.

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) нерезидентів збільшився на 0,315 млрд грн (на 0,3%) - до 102,981 млрд грн, фізосіб - на 0,091 млрд грн (на 0,6%) - до 15,222 млрд грн, тоді як юросіб - зменшився на 8,616 млрд грн (на 16,2%) - до 44,630 млрд грн.

Згідно з даними НБУ, в цілому портфель ОВДП скоротився на 5,014 млрд грн (на 0,5%) - до 1,010 трлн грн, у власності Нацбанку і територіальних громад - залишився без змін, передає Інтерфакс-Україна.

Офіційний курс на 1 квітня - 27,82 грн/$.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбувся 30 березня, залучило 8,86 млрд грн. У тому числі були розміщені річні облігації в доларах США на суму $49,57 млн під 3,7% і дворічні доларові ОВДП на $106,77 млн під 3,9% річних.