Допомога Україні та Ізраїлю є пріоритетами Білого дому - Мінфін США
16:56 11 жовтня Київ, Україна
Міністр фінансів США Джанет Єллен наголосила, що військова підтримка України, а також допомога Ізраїлю є пріоритетами Білого дому.
Про це чиновниця повідомила під час пресконференції у марокканському Марракеші, повідомляє агентство Bloomberg.
"Фінансування України як військове, так і пряма бюджетна підтримка, а також ресурси для Ізраїлю є пріоритетами адміністрації президента Джо Байдена", - сказала Єллен.
За словами міністра фінансів, Білий дім "дав це зрозуміти" Конгресу.
"Вважаємо, що існує суттєва підтримка з боку обох партій. Ми збираємось надати членам Конгресу можливість з'ясувати, як виконувати обіцянки, як тільки буде призначено представника», — додала посадова особа.
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