Допомогу при народженні дитини збільшать до 50 тис грн

20:15 17 червня Київ, Україна

Кабінет Міністрів України заявив, що підвищить розмір виплат при народженні дитини. Для цього відомство схвалило для голосування Верховною Радою законопроєкт про внесення змін. Йдеться про закон «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».

Документ був розроблений Мінсоцполітики на виконання указу президента України «Про невідкладні заходи щодо проведення реформ і зміцнення держави» щодо підвищення рівня державної підтримки сімей з дітьми, зокрема, шляхом збільшення розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини, відповідного доручення прем'єр-міністра України.

Законопроєктом пропонується підвищити з 1 січня 2022 розмір державної допомоги при народженні дитини з 41280 грн до 50000 гривень. Виплата допомоги буде проводитися одноразово в розмірі 25 відсотків загального розміру допомоги, решта суми допомоги виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З 1 січня 2023 і надалі щорічно передбачено збільшення розміру допомоги при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно збільшиться і розмір допомоги при усиновленні дитини.