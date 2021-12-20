Допомога з безробіття: дані за 2020 рік

У 2020 році завдяки державній програмі з підтримки безробіття, українці змогли отримати значну матеріальну допомогу. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства озвучило, що загальна кількість громадян, які отримали матеріальну підтримку - близько 400 тисяч. На допомогу з тимчасового безробіття було виділено 2,8 млрд гривень.
Відомо, що в минулому році карантинні програми були профінансовані на 4,7 млрд грн.
Нагадаємо, що новий закон набув чинності в Україні. Так, в уряді розширили допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідний закон сьогодні набув чинності.
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