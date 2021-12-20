Допомога з безробіття: дані за 2020 рік

У 2020 році завдяки державній програмі з підтримки безробіття, українці змогли отримати значну матеріальну допомогу. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства озвучило, що загальна кількість громадян, які отримали матеріальну підтримку - близько 400 тисяч. На допомогу з тимчасового безробіття було виділено 2,8 млрд гривень.

«У 2020 році нам вдалося зупинити повальний рівень безробіття. І 400 тис. людей отримали підтримку з тимчасового безробіття, не будучи звільненими з підприємств. Загальна сума компенсацій склала 2,8 млрд грн», - заявив глава відомства.

Відомо, що в минулому році карантинні програми були профінансовані на 4,7 млрд грн.

«Це допомога ФОПам, працівникам, роботодавцям... Всі ці стимулюючі речі, незважаючи на обмеженість ресурсів, держава знаходила, щоб підтримати підприємців, в першу чергу малих і середніх», - сказав міністр економіки.

Нагадаємо, що новий закон набув чинності в Україні. Так, в уряді розширили допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Відповідний закон сьогодні набув чинності.