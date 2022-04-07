Допомога від держави: карантин вихідного дня

Український уряд складає план допомоги бізнесменам в умовах карантину вихідного дня. Так, будуть змінені умови програм "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття". Також Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планує розробити нові плани допомоги.
В рамках вдосконалення програми "5-7-9" розглядаються такі пропозиції:
- розширення кола учасників через підвищення максимального рівня річного доходу підприємств;
- можливість застосовувати дохід підприємства за звітний період 2020 року;
- питання застави і введення портфельних гарантій (до 80% кредиту буде покриватися державою);
- ослаблення умов для фонду оплати праці та чисельності персоналу.
Адаптація програми "Часткове безробіття" до нових карантинних умов: до чинного бюджету програми додатково виділили коштів на суму 80 млн грн.
Бізнесу допоможуть покрити витрати на зарплату робітникам, яким скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі