Допомога від держави: карантин вихідного дня

17:30 12 листопада Київ, Україна

Український уряд складає план допомоги бізнесменам в умовах карантину вихідного дня. Так, будуть змінені умови програм "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття". Також Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планує розробити нові плани допомоги.

В рамках вдосконалення програми "5-7-9" розглядаються такі пропозиції:

  • розширення кола учасників через підвищення максимального рівня річного доходу підприємств;
  • можливість застосовувати дохід підприємства за звітний період 2020 року;
  • питання застави і введення портфельних гарантій (до 80% кредиту буде покриватися державою);
  • ослаблення умов для фонду оплати праці та чисельності персоналу.

Адаптація програми "Часткове безробіття" до нових карантинних умов: до чинного бюджету програми додатково виділили коштів на суму 80 млн грн.

Фото: План помощи среднему и малому бизнесу в условиях карантина

Бізнесу допоможуть покрити витрати на зарплату робітникам, яким скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця.

"Під час діалогу підприємцями піднімалося питання орендної плати і можливість від її звільнення/відстрочення. Серед запропонованих варіантів рішень - взаємодія з Торгово-промисловою палатою для отримання спеціальних сертифікатів, що допускають використання механізму форс-мажору", - сказано в повідомленні.