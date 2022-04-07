Допомога від держави: карантин вихідного дня

Український уряд складає план допомоги бізнесменам в умовах карантину вихідного дня. Так, будуть змінені умови програм "Доступні кредити 5-7-9" і "Часткове безробіття". Також Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства планує розробити нові плани допомоги.

В рамках вдосконалення програми "5-7-9" розглядаються такі пропозиції:

розширення кола учасників через підвищення максимального рівня річного доходу підприємств;

можливість застосовувати дохід підприємства за звітний період 2020 року;

питання застави і введення портфельних гарантій (до 80% кредиту буде покриватися державою);

ослаблення умов для фонду оплати праці та чисельності персоналу.

Адаптація програми "Часткове безробіття" до нових карантинних умов: до чинного бюджету програми додатково виділили коштів на суму 80 млн грн.

Бізнесу допоможуть покрити витрати на зарплату робітникам, яким скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця.