Допомога багатодітним сім'ям від держави збільшиться

В інтерв'ю для ЗМІ міністр соціальної політики в Україні заявила, що уряд планує збільшити соціальну допомогу в країні. Зокрема, Марина Лазебна зазначила, що це стосується багатодітних сімей.

За словами Лазебної, для сиріт з інвалідністю, які виховуються в опікунських сім'ях і на яких в 18 років припиняються виплати, хочуть змінити порядок допомоги.

«Ми внесли законопроєкт про те, щоб діти з інвалідністю, які проживають у дитбудинках, опікунських сім'ях, могли там проживати до 23 років, відповідно, будуть тривати виплати. Потрібна соціалізація цих дітей, їм після 18 потрібно виходити кудись з цих сімей», - пояснила вона.

Крім того, Лазебна повідомила про програми допомоги багатодітним сім'ям. При цьому вона підкреслила, що розміри допомоги за програмами багатодітних виросли вдвічі.

«По багатодітним сім'ям у нас є кілька програм допомоги, одна з них малозабезпеченим. Якщо сім'я малозабезпечена, вона може прийти в цю програму, тому що там на кожну дитину ми платимо 130% прожиткового мінімуму. Розміри допомоги за програмами багатодітних виросли вдвічі. Можна звернутися в органи соцзахисту і там допоможуть», - сказала міністр соцполітики.

В Україні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, старше 23 років отримали право на житло позачергово. Тим часом комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики збирається змінити суму аліментів, які будуть стягуватися на користь дитини з біологічних батьків.