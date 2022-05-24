Допомога багатодітним сім'ям від держави збільшиться

В інтерв'ю для ЗМІ міністр соціальної політики в Україні заявила, що уряд планує збільшити соціальну допомогу в країні. Зокрема, Марина Лазебна зазначила, що це стосується багатодітних сімей.
За словами Лазебної, для сиріт з інвалідністю, які виховуються в опікунських сім'ях і на яких в 18 років припиняються виплати, хочуть змінити порядок допомоги.
Крім того, Лазебна повідомила про програми допомоги багатодітним сім'ям. При цьому вона підкреслила, що розміри допомоги за програмами багатодітних виросли вдвічі.
В Україні діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, старше 23 років отримали право на житло позачергово. Тим часом комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики збирається змінити суму аліментів, які будуть стягуватися на користь дитини з біологічних батьків.
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