Допомога ЄС буде спрямована на підтримку фінансової стабільності країни, - Мінфін

10:02 25 січень Київ, Україна

Стало відомо, що кошти, які планує виділити Європейський Союз як макрофінансову допомогу Україні, уряд спрямує на фінансову стабільність держави.



Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Він із вдячністю зазначив, що така підтримка з боку Євросоюзу забезпечить Україні фінансову стабільність.



Чиновник наголосив, що нова програма співпраці з ЄС щодо макрофінансової допомоги – це черговий доказ того, що між Україною та Європою спостерігається високий рівень стратегічного партнерства, а також «довіра до нашої країни та ефективної співпраці протягом останніх років».



Подробиці міністр не назвав, але те, що макрофінансова допомога буде спрямована на фінансову стабільність, за його словами, однозначно.



Крім цього, Євросоюз також ухвалив рішення надати Україні додаткові грантові ресурси у розмірі 120 мільйонів євро з метою підтримати розвиток реформ та державну політику щодо ключових сфер.



Нагадаємо, новий пакет фінансової допомоги Україні з екстрених позик та грантів запропонувала Європейська комісія. Він передбачає надання 1,2 млрд євро.