Отримати посилку з Китаю за новими правилами Укрпошти

Ви здійснювали покупки на AliExpress? Тоді напевно знаєте, як неприємно чекати невизначеного терміну отримання посилки. Тепер все зміниться! Укрпошта ввела нововведення щодо пересилання посилок з Китаю. Поштовий оператор обіцяє, що зміни порадують українців і зроблять шопінг на AliExpress максимально зручним.
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що національний поштовий оператор завершує "епоху безтрекінгових посилок з Китаю". Тепер відстежувати за спеціальним номером можна буде абсолютно всі вантажі, включаючи невеликі посилки вартістю до двох доларів з покупками з AliExpress.
Крім того, глава Укрпошти зазначив, що незважаючи на зміну правил пересилання в бік надійності і зручності, вартість доставки не зміниться. Поліпшення сервісу ніяк не відіб'ється на гаманцях клієнтів Укрпошти.
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