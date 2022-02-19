Отримати посилку з Китаю за новими правилами Укрпошти

Ви здійснювали покупки на AliExpress? Тоді напевно знаєте, як неприємно чекати невизначеного терміну отримання посилки. Тепер все зміниться! Укрпошта ввела нововведення щодо пересилання посилок з Китаю. Поштовий оператор обіцяє, що зміни порадують українців і зроблять шопінг на AliExpress максимально зручним.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що національний поштовий оператор завершує "епоху безтрекінгових посилок з Китаю". Тепер відстежувати за спеціальним номером можна буде абсолютно всі вантажі, включаючи невеликі посилки вартістю до двох доларів з покупками з AliExpress.

"Іде ціла епоха - епоха безтрекінгових відправлень з Китаю від AliExpress. Доставка товарів вартістю до $2 доларів, які раніше йшли дешевим тарифом без відстеження, тепер за тарифом Cainio Super Economy можна буде відстежити і на сайті "Укрпошти", і в особистому кабінеті AliExpress", - повідомив Ігор Смілянський.

Крім того, глава Укрпошти зазначив, що незважаючи на зміну правил пересилання в бік надійності і зручності, вартість доставки не зміниться. Поліпшення сервісу ніяк не відіб'ється на гаманцях клієнтів Укрпошти.