Одержувачі виплат в страхових компаніях на 60% - пенсіонери

13:54 02 жовтень Київ, Україна

Урядовий портал опублікував дані щодо одержувачів страхових виплат. Згідно з інформацією, 129 тисяч осіб, а це - понад 60% - пенсіонери.

З цієї кількості 123,3 тис. осіб - це постраждалі, які досягли пенсійного віку, і 5,5 тис. - утриманці (непрацездатні люди, найчастіше мають групу інвалідності - ред.) пенсійного віку, які мають право на щомісячні страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Середній розмір щомісячних страхових виплат за 8 місяців для них склав 3 783,8 гривні.

Станом на 30 червня 2020 року активи страховиків становили 62 млрд гривень, а прийнятні активи в структурі балансу становили 76%, а страхові зобов'язання склали 52%. На сьогодні в реєстрі перебувають 215 страхових компаній.

Водночас в умовах карантину та зниження економічної активності в першому півріччі 2020 року валові премії страховиків (плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику відповідно до договору страхування або законом - ред.) зросли на 4,4%, а рівень виплат склав 35%.

Частка вхідного перестрахування (договір перестрахування, що укладається з метою взяти на себе відповідальність, повну або часткову, іншої страхової компанії - ред.) у валових страхових преміях зменшилася з 25% до 9%. Частка вихідного перестрахування (договори, передані в перестрахування - ред.) зменшилася з 33% до 20%.