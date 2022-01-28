Полтавські аудитори забезпечили відшкодування втрат на суму понад 25 млн. грн.

За результатами проведених заходів державного фінансового контролю протягом січня – грудня 2021 року фахівці Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби у Полтавській області виявили втрати фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 367 млн. грн.
Завдяки роботі аудиторів забезпечено відшкодування фінансових порушень, що спричинили втрати, на суму 62,3 млн грн.
За підсумками проведених державних фінансових аудитів минулих років та за результатами впроваджених рекомендацій у січні – грудні 2021 року досягнуто економічного ефекту на суму 85,2 млн. грн.. Запобігли втратам фінансових та матеріальних ресурсів через неефективні управлінські дії або рішення на суму 25,7 млн грн.
Правоохоронним органам передано матеріали 40 заходів державного фінансового контролю, за результатами розгляду яких розпочато 10 досудових розслідувань та вручено 4 письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
За порушення законодавства з фінансових питань 12 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 6 – до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
Завдяки роботі аудиторів забезпечено відшкодування фінансових порушень, що спричинили втрати, на суму 62,3 млн грн.
За підсумками проведених державних фінансових аудитів минулих років та за результатами впроваджених рекомендацій у січні – грудні 2021 року досягнуто економічного ефекту на суму 85,2 млн. грн.. Запобігли втратам фінансових та матеріальних ресурсів через неефективні управлінські дії або рішення на суму 25,7 млн грн.
Правоохоронним органам передано матеріали 40 заходів державного фінансового контролю, за результатами розгляду яких розпочато 10 досудових розслідувань та вручено 4 письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
За порушення законодавства з фінансових питань 12 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 6 – до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.
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